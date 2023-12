Deluxe Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Deluxe liegt bei 24,12, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 37,38 und wird als "neutral" eingestuft. Die Gesamteinschätzung des RSI ist somit "gut".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Deluxe-Aktie mit einem Kurs von 19,46 USD derzeit um +6,63 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "gut". In Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +10,57 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "gut" bewertet.

Im Vergleich mit anderen Aktienkursen in der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche hat die Deluxe-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,78 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien in dieser Branche um 74,62 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass die Deluxe-Aktie im Branchenvergleich um -72,84 Prozent unterdurchschnittlich performt hat. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 26,9 Prozent, wobei die Deluxe-Aktie um 25,11 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Underperformance zu einer Bewertung von "schlecht" in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Deluxe-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "gut". Somit erhält die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung von "gut".

