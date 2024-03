NuGen Medical Devices Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Stimmung und das Interesse: Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Nugen Medical Devices haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Anleger an der Aktie hindeutet. Daher erhält Nugen Medical Devices insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Technische Analyse: In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Nugen Medical Devices-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,14 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,13 CAD weicht davon um -7,14 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Schaut man hingegen auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,11 CAD), liegt der letzte Schlusskurs darüber (+18,18 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Nugen Medical Devices-Aktie damit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 71,43 Punkten, was darauf hinweist, dass Nugen Medical Devices überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Nugen Medical Devices-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf den RSI.

Anleger-Sentiment: In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral. An sechs Tagen überwogen positive Themen, an einem Tag die negativen Themen, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert. Dadurch ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass Nugen Medical Devices derzeit eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung, die technische Analyse und den RSI erhält, während das Anleger-Sentiment als "Neutral" eingestuft wird.