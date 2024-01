NuGen Medical Devices Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die technische Analyse der Nugen Medical Devices-Aktie zeigt eine Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von -40,63 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index ergibt eine "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 von 100 und eine "Neutral"-Einstufung für den RSI25 von 57,14, was zu einem Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Aktie von Nugen Medical Devices haben sich in den letzten Tagen verändert. Während in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde, hat sich die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen verschlechtert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also ein eher negatives Bild hinsichtlich der technischen Analyse, des Relative Strength-Index, der Stimmung und des Interesses der Anleger an der Aktie von Nugen Medical Devices.