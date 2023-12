NuEnergy Gas im Check!

In den letzten zwei Wochen wurde Nuenergy Gas von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit dem Unternehmen befasst haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt kann die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft werden.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Nuenergy Gas-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 0,03 AUD, was dem aktuellen Kurs entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 0,03 AUD, was ebenfalls dem aktuellen Kurs entspricht. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Nuenergy Gas-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nuenergy Gas-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer "Neutral"-Bewertung für das Unternehmen.

Insgesamt lässt sich daher sagen, dass die Anleger-Stimmung positiv ist, die charttechnische Bewertung neutral ausfällt und auch der Relative Strength Index eine neutrale Einschätzung liefert.