NuEnergy Gas Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Diskussionen rund um Nuenergy Gas auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Dabei gab es weder positive noch negative Ausschläge, und in den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Nuenergy Gas bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In den letzten Wochen konnte bei Nuenergy Gas keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Daher erhält Nuenergy Gas in diesem Bereich die Bewertung "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nuenergy Gas führt bei einem Niveau von 25 zur Einstufung "Gut", während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 72 ein Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung aufweist. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nuenergy Gas derzeit bei 0,03 AUD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,028 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -6,67 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 0,03 AUD eine Distanz von -6,67 Prozent auf, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Somit erhält die Gesamtnote für Nuenergy Gas in diesem Bereich ebenfalls ein "Schlecht".