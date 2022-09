NuCana präsentiert vielversprechende Daten zu NUC-7738 auf der Jahrestagung 2022 der European Society of Medical Oncology (ESMO)

^NUC-7738 zeigt ermutigende Anti-Tumor-Aktivität und ein günstiges Sicherheitsprofil bei einer Vielzahl von soliden Tumoren NUC-7738 Monotherapie und Kombination mit Pembrolizumab wird in Phase 2 untersucht PARIS, 12. September 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NuCana plc (NASDAQ: NCNA) gab heute Daten aus der laufenden NuTide:701-Studie von NUC-7738 in einer mündlichen Präsentation auf der Jahrestagung der European Society for Medical Oncology (ESMO) bekannt.… Hier weiterlesen