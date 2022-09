NuCana präsentiert positive Daten zu NUC-3373 auf der Jahrestagung 2022 der European Society of Medical Oncology (ESMO)

Finanztrends Video zu Platin



mehr >

^NUC-3373 zeigt vielversprechende Anti-Tumor-Aktivität und Sicherheit in Kombination mit Oxaliplatin (NUFOX) und Irinotecan (NUFIRI) bei stark vorbehandelten Darmkrebspatienten Randomisierte Studie von NUFIRI vs. FOLFIRI bei Zweitlinien-Kolorektalkarzinompatienten eingeleitet PARIS, Sept. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NuCana plc (NASDAQ: NCNA) gab auf der Jahrestagung der European Society for Medical Oncology (ESMO), die vom 9. bis 13. September 2022 stattfindet, Daten aus der… Hier weiterlesen