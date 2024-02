NuCana Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für den 7-Tage-RSI liegt der RSI von Nucana derzeit bei 11,9 Punkten, was darauf hindeutet, dass Nucana überverkauft ist, und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Nucana weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz erhält Nucana eine "Neutral"-Einschätzung, da die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist hingegen positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Nucana daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Branchenvergleich erzielte Nucana in den letzten 12 Monaten eine Performance von -81,88 Prozent, was einer Underperformance von -70,47 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt Nucana mit einer Unterperformance von 75,35 Prozent unter dem Durchschnitt. Somit erhält Nucana ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Nucana derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs (GD200) liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt hingegen eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt entspricht dies einem Rating von "Neutral".