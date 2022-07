NuCana-Aktie: Positive Anzeichen!

NuCana plc, gab bekannt, dass es eine schriftliche Benachrichtigung von der Abteilung für Zulassungsqualifikationen der Nasdaq Stock Market, LLC erhalten hat, in der das Unternehmen darüber informiert wird, dass es die in der Nasdaq Listing Rule 5450(a)(1) festgelegte Mindestpreisanforderung für eine fortgesetzte Börsennotierung wieder erfüllt hat und die Angelegenheit abgeschlossen ist. Benötigte Mindestanforderung Wie am 3. Juni 2022 bekannt gegeben,… Hier weiterlesen