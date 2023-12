Ntt Dataadr Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Aktienkurs von Ntt Data hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 1,21 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Informationstechnologie liegt. Die Gesamtperformance der IT-Dienstleistungsbranche lag in diesem Zeitraum bei 8,06 Prozent, wobei Ntt Data mit 6,85 Prozent deutlich darunter lag. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ntt Data liegt derzeit bei 1820,23 JPY, was zu einer positiven Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst schloss bei 2011,5 JPY und baute somit einen Abstand von +10,51 Prozent auf. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 1785,93 JPY, was einer Differenz von +12,63 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der beiden Zeiträume eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ntt Data-Aktie weist einen Wert von 7 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 39,32, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Ntt Data.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ntt Data liegt bei 20,68, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungsbranche von 72 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann und auf fundamentaler Basis ein "Gut"-Rating erhält.