Nsfocus Information Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Nsfocus-Aktie weist momentan eine Dividendenrendite von 0,08 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 0,59 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -15,82 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage nur um 1,84 Prozent, wodurch die Aktie in dieser kurzfristigen Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt bekommt das Unternehmen für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Nsfocus-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -12,33 Prozent erzielt, was 24,78 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt 18,65 Prozent, und Nsfocus liegt aktuell 30,98 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Nsfocus bei 72,95, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien. Die Aktie ist somit weder unterbewertet noch überbewertet.