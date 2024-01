Nozawa Aktie: Das gab es noch nie!

Die Nozawa-Aktie hat in den letzten Handelstagen eine positive Entwicklung gezeigt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 791,64 JPY, während der aktuelle Kurs bei 944 JPY liegt, was einer Abweichung von +19,25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 863,18 JPY über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +9,36 Prozent entspricht. Auch hier erhält die Nozawa-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der letzten 7 Tage für die Nozawa-Aktie liegt bei 14, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (24,24) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und somit auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Nozawa.

Das Anleger-Sentiment deutet ebenfalls auf eine positive Stimmung hin. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen über die Nozawa-Aktie veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Nozawa. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, weshalb Nozawa auf dieser Stufe ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.