Nozawa Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Das Sentiment und der Buzz: Bei der Bewertung einer Aktie spielen weiche Faktoren eine wichtige Rolle, darunter auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten zeigte die Aktie von Nozawa folgendes Bild: Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit von Wortbeiträgen, war durchschnittlich aktiv. Aus diesem Grund wird Nozawa in Bezug auf diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es gab kaum identifizierbare Veränderungen. Das führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Nozawa daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Nozawa diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers wird Nozawa insgesamt als "Neutral" bewertet.

Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für Nozawa liegt aktuell bei 33,33, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält Nozawa in Bezug auf dieses Signal die Einstufung "Neutral". Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 50 für die Aktie, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend wird Nozawa auf dieser Basis ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses (GD200) wird Nozawa derzeit als "Gut" eingestuft, da der Kurs der Aktie (983 JPY) um +15,16 Prozent über diesem Trendsignal (853,62 JPY) liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 973,94 JPY zeigt eine Abweichung von +0,93 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" klassifiziert. Insgesamt erhält Nozawa daher das Rating "Gut" auf Basis der technischen Analyse.