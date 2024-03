Noxopharm Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Noxopharm-Aktie wird derzeit mit einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht eingestuft. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +1,43 Prozent, während auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine ähnliche Abweichung aufweist. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. In den letzten zwei Wochen wurden von privaten Nutzern überwiegend neutrale Bewertungen abgegeben, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung.

Auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Noxopharm-Aktie. Sowohl der RSI für 7 Tage (35,71) als auch der RSI25 für 25 Tage (44) weisen auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin.

Insgesamt erhält die Noxopharm-Aktie somit aus verschiedenen Perspektiven eine "Neutral"-Einstufung.