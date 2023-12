NowVertical-Anleger wird’s freuen!

Die Diskussionen über Nowvertical in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal über die Stimmungen und Einschätzungen zum Unternehmen. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Aufgrund dieser Faktoren stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Die Aktie von Nowvertical wird hinsichtlich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich bei Nowvertical eine unterdurchschnittliche Aktivität, weshalb die Stimmung als "Schlecht" eingeschätzt wird. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt hingegen nahezu unverändert, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Nowvertical-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 57, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine geringere Volatilität und weist darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Nowvertical.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Nowvertical-Aktie aktuell 34,1 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +28 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.