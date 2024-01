NowVertical Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Stimmung unter den Anlegern von Nowvertical in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den letzten Wochen dominierten jedoch vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 0,22 USD für die Nowvertical-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,2816 USD, was einer Steigerung von 28 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine positive Bewertung. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der einfachen Charttechnik führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Nowvertical liegt bei 100, was als schlecht eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt jedoch eine positive Bewertung von 24,09. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung.

Die Stimmung und das Interesse an Nowvertical in den sozialen Medien haben in den letzten Wochen deutlich nachgelassen. Daher erhält die Aktie eine schlechte Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.

Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund der neutralen Anlegerstimmung, der positiven charttechnischen Bewertung, der gemischten RSI-Bewertung und des gesunkenen Interesses in den sozialen Medien als schlecht bewertet.