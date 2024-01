Novozymes Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Novozymes A-Aktie wird charttechnisch betrachtet und erhält dabei unterschiedliche Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 331,07 DKK, während der aktuelle Kurs bei 362,1 DKK liegt, was einer Abweichung von +9,37 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der Wert bei 347,77 DKK, was nahe dem letzten Schlusskurs (+4,12 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Novozymes A-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,89 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche, die im Durchschnitt um -2,89 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +11,78 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -2,89 Prozent hatte, lag Novozymes A- um 11,78 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Novozymes A- eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Novozymes A-Aktie hat einen Wert von 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (50,83) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Novozymes A-.