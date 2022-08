Novoline.de: BluBet Operations für virtuelles Automatenspiel staatlich lizenziert

Rellingen (ots) -BluBet Operations Ltd. erhält eine deutsche Erlaubnis für die Veranstaltung virtueller Automatenspiele. Das Tochterunternehmen der in Schleswig-Holstein ansässigen NOVO INTERACTIVE GmbH ist damit unter den ersten Anbietern, die über eine solche Erlaubnis verfügen. Erteilt wurde diese durch das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, das derzeit bundesweit für die Lizenzverfahren zuständig ist. Die Erlaubniserteilung an BluBet Operations ist in einer White-List der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder dokumentiert (Stand: 11. August 2022), in der alle lizenzierten Anbieter aufgeführt sind.Das Unternehmen bietet seinen Kundinnen und Kunden auf der Online-Plattform novoline.de eine große Auswahl virtueller Automatenspiele und damit Spielspaß in einer neuen Dimension. Bei NOVOLINE gibt es berühmte Spieleklassiker ebenso wie zahlreiche Spieleneuheiten namhafter Hersteller. Seit Jahren schon steht die Marke NOVOLINE für Spielspaß erster Klasse und begeistert Millionen von Spielgästen in deutschen Spielhallen. Auf novoline.de steht die beliebte Kombination aus erstklassiger Spielfreude und Unterhaltung auf höchstem Niveau jetzt auch online bereit."Der Glücksspielstaatsvertrag gibt uns lizenzierten Anbietern einen klaren Auftrag: Wir sollen das Spielbedürfnis von Millionen Menschen in legale, sichere Bahnen lenken - weg vom illegalen Markt. Dafür braucht es attraktive Glücksspielprodukte. Diesen Kanalisierungsauftrag nehmen wir sehr ernst und erfüllen ihn jetzt auch bei unserer virtuellen Plattform NOVOLINE mit Leben", sagt Oliver Bagus, Geschäftsführer von NOVO INTERACTIVE - der Muttergesellschaft von BluBet Operations.NOVO INTERACTIVE verfügt auch über eine deutsche Lizenz für die Veranstaltung von Sportwetten. Es ist ein Tochterunternehmen von LÖWEN ENTERTAINMENT, das zu den führenden Herstellern von Geldspielgeräten und größten Spielhallenbetreibern in Deutschland zählt.Pressekontakt:Simon ObermeierLeiter Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitLÖWEN ENTERTAINMENT GmbHSaarlandstraße 24055411 BingenTel.: +49 6721 407-266Fax: +49 6721 407-200Mobil: +49 151 11138395E-Mail: pr@loewen.deOriginal-Content von: NOVO INTERACTIVE, übermittelt durch news aktuell