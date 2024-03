Novo Nordisk vermeldet Milliarden-Deal mit deutscher Firma

Novo Nordisk setzt auf Expansion: Milliardenkauf stärkt Position im Kampf gegen Herz-Kreislauferkrankungen.

Novo Nordisk, der dänische Pharmariese, bekannt für seine Diabetes-Therapie und Gewichtsreduktionsprodukte, weitet seine Geschäftstätigkeit auf den Sektor der Herz-Kreislauferkrankungen aus. Der Konzern gab bekannt, dass er für bis zu 1,03 Milliarden Euro das deutsche Biotechnologieunternehmen Cardior Pharmaceuticals GmbH übernehmen wird. Der Zukauf markiert eine strategische Erweiterung des Unternehmensportfolios über den Kernmarkt hinaus und signalisiert Novo Nordisks Ambitionen, in neuen medizinischen Bereichen Fuß zu fassen.

Cardior Pharmaceuticals, mit Sitz in Hannover, spezialisiert sich auf die Therapie von Herz-Kreislauferkrankungen, einem Gebiet, das für die pharmazeutische Industrie von großer Bedeutung ist. Die Akquisition ermöglicht es Novo Nordisk, sein Angebot in diesem wichtigen Bereich zu stärken und möglicherweise neue Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln.

Trotz der signifikanten Erweiterung ihres Geschäftsbereichs durch diesen Zukauf, zeigte die Novo Nordisk-Aktie an der NASDAQ Nordic in Kopenhagen nur eine minimale Reaktion und verzeichnete einen leichten Verlust von 0,02 Prozent auf 887 Dänische Kronen. Dies könnte darauf hinweisen, dass die Investoren den langfristigen Wert der Übernahme noch abschätzen oder dass die Nachricht bereits in den aktuellen Aktienkurs eingepreist war.

