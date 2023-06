Novo Nordisk baut Produktion in Dänemark aus

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

BAGSVAERD (dpa-AFX) - Der Insulinhersteller Novo Nordisk baut seine Produktionsanlagen in Dänemark für eine Milliardensumme aus. Die Investition von 15,9 Milliarden dänischen Kronen (2,1 Mrd Euro) in Hillerød solle zusätzliche Kapazität für neue Medikamente zur Bekämpfung schwerer chronischer Krankheiten schaffen, teilte Novo am Montag in Bagsvaerd mit. Dabei sollen 340 neue Jobs entstehen. Den Angaben zufolge steht die Erweiterung nicht im Zusammenhang mit dem Wirkstoff Semaglutid, der in den Adipositas- und Diabetes-Medikamenten Wegovy und Ozempic verwendet wird.

Der Ausbau des Werks hat den Angaben zufolge begonnen und soll im Jahr 2029 abgeschlossen sein. Dort sollen künftig verschiedene Arten von Medikamenten produziert werden können. Die zusätzliche Kapazität könnte den Hersteller vor Problemen bewahren, die er bei seinem Medikament zur Gewichtssenkung hatte: Zuletzt hatte er die Verfügbarkeit einiger Dosierungen in den USA vorübergehend um 50 Prozent verringert. Derzeit arbeitet Novo Nordisk an Arzneien gegen Herzkrankheiten und die Sichelzellerkrankung./stw/mis