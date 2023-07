Novo Nordisk: Wird das zum Problem für die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

Trotz eigentlich negativer Nachrichten legt die Aktie von Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) am Mittwoch leicht auf 143,14 € zu und liegt damit auf Sicht der vergangenen zwölf Monate um die 27% im Plus. Allerdings könnten die heute gemeldeten Informationen sich negativer für die Aktie auswirken, als man momentan denkt. Ist es hier vielleicht an der Zeit zu verkaufen?