Novo Nordisk Quartalsergebnisse: Spannung vor Umsatz- und Gewinnprognose steigt

In knapp 51 Tagen wird das dänische Unternehmen Novo Nordisk seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorstellen. Aktionäre sind gespannt, was an Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten ist. Und wie entwickelt sich die Novo Nordisk Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Die Marktkapitalisierung der Novo Nordisk Aktie liegt aktuell bei rund 406,62 Mrd. EUR. In wenigen Wochen werden die neuen Quartalszahlen erwartet, weshalb sowohl Aktionäre als auch Analysten gespannt auf das Ergebnis warten.

Da Analystenhäuser laut Datenanalyse aktuell mit einem leichten Umsatzminus gegenüber dem Vorquartal rechnen, ist es interessant zu sehen, wie sich die Zahlen tatsächlich entwickeln werden. Im 3. Quartal des Vorjahres erzielte Novo Nordisk einen Umsatz von 6,11 Mrd. EUR. Nun wird ein Rückgang um etwa 0,00 Prozent auf 7,61 Mrd. EUR...