Novo Nordisk: „Günstige Einstiegschance“?

Ist Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) eine günstige Einstiegschance? Für so manchen vielleicht. Es gibt im Moment jedenfalls einen kleineren Dip, den man nutzen kann. Aber trotzdem auch eine Kehrseite. Wobei wir uns offensichtlich über eines nicht beschweren können: die unternehmensorientierte Qualität, die der dänische Pharmakonzern definitiv besitzt.

Trotzdem ist erfolgreiches Investieren davon abhängig, ob man Qualität zu einem möglichst guten Preis kauft. Novo Nordisk fällt für mich jedenfalls nicht in die Kategorie „günstig“, auch wenn man darüber offenbar diskutieren kann.

Novo Nordisk: Günstig Einstiegschance?

Es ist ein aktueller Marktkommentar, den ich zum Anlass nehmen möchte. Novo Nordisk sei demnach eine günstigere Einstiegschance. Teilweise, weil einige Analysten noch deutlich höhere Kursziele als das jetzige Niveau sehen. Aber vor allem auch, weil es einen Dip bei den Aktien eines Unternehmens gibt, das mit vielen Qualitäten überzeugen kann.

Im Endeffekt teile ich diesen Part so weit. Der Dip ist unbestreitbar. Und auch die Qualität lässt sich kaum leugnen. Das Management von Novo Nordisk kann jetzt auf Pricing-Power aufbauen, es gibt ein solides, deutlich zweistelliges prozentuales Ergebniswachstum. Innovative Produkte wie Rybelsus, Ozempic oder selbst noch Victoza führen zu Milliardenumsätzen und können solide Zuwächse und Ergebnisse generieren.

Aber der springende Punkt ist: Es handelt sich nicht um eine wirklich günstige, also preiswerte Einstiegschance. Weder die 1,3 % Dividendenrendite noch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 32,3 ist eine fundamental wirklich preiswerte Einstiegschance. Sollte das Management selbst ein Ergebniswachstum von 14 % pro Jahr aufrechterhalten können (was vielleicht etwas ambitioniert erscheint), so läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis in drei Jahren noch bei ca. 22. Das heißt, dass wir jede Menge Wachstum benötigen, um in das jetzige Bewertungsmaß hineinzuwachsen.

Eine Frage der Zeit

Versteh mich nicht falsch: Ich selbst halte Aktien von Novo Nordisk aufgrund der Qualitäten, des Wachstums und der noch vorhandenen Möglichkeiten. Aber ich sehe inzwischen auch eine teure Bewertung, die Wachstum gerade voraussetzt. Im Endeffekt haben die Eckdaten zum zweiten Quartal mit einer leichten Schwäche gezeigt, dass der Markt bei diesem Bewertungsmaß mit Nervosität reagieren kann.

Von einer günstigen Einstiegschance zu sprechen, sehe ich daher im Moment nicht. Aber ich glaube auch, dass der Gesamtkonzern in zehn oder zwanzig Jahren mehr wert sein sollte als heute. Qualität, Pricing-Power, Wachstum und Dividendenwachstum sind solide Treiber.

Vincent besitzt Aktien von Novo Nordisk. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Novo Nordisk.

