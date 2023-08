Novo Nordisk & Berkshire Hathaway in Rekordlaune!

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, nach der positiven Juli-Performance lassen es die Börsen im August bislang ein wenig schwächer angehen. Dabei stechen mit Berkshire Hathaway und Novo Nordisk derzeit zwei langjährige Champions heraus. So festigten die A-Anteile von Berkshire Hathaway gerade ihren Ruf als teuerste Aktie der Welt und kletterten in New York auf einen neuen...