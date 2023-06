Novo Nordisk B: Explosives Wachstumspotenzial erwartet!

Novo Nordisk B – der Pharmariese bietet ein Wachstumspotential von mehr als unglaublichen 30%. Aber erst einmal von Anfang an, warum bietet der Wert derzeit ein so enormes Potential? Die Antwort ist ganz einfach, das Unternehmen selbst sieht seine Aktien derzeit als günstig an. Deshalb läuft seit Anfang Februar über 12 Monate hinweg ein Aktienrückkauf. Stand 26. Mai wurden bereits 906.00 Anteile zurückgekauft. Diese Rückkäufe sind das Signal für eine günstige Bewertung, was zwangsläufig sehr wahrscheinlich dazu führen wird, dass der Wert der Aktie weiter steigen wird. Derzeit liegt der Kurs von Novo Nordisk bei ca. 146 Euro und befindet sich vom Wert her ungefähr auf dem gleichen Level wie Ende April.

Das Unternehmen konnte sich seit Anfang des Jahres im direkten Konkurrenzvergleich deutlich absetzen und weiter dazugewinnen....