Novo Nordisk B - Erfolgreicher Boom in der Gewichtsabnahme

In dieser Woche steht Novo Nordisk B im Rampenlicht der “Performance der Woche” des Hypergrowth Dienstes. Der dänische Pharmakonzern hat mit seinem Abnehmmittel “Wegovy” einen echten Kassenschlager gelandet. Das Medikament, das den Wirkstoff Semaglutid enthält, ist in der EU das wirksamste zugelassene Mittel gegen Adipositas. Novo Nordisk ist bereits weltweit führender Anbieter von Produkten für die Diabetesversorgung mit einem Anteil von fast 50 % am globalen Insulinmarkt. Das Unternehmen aus Dänemark produziert und vermarktet eine breite Palette von Diabetesbehandlungen, darunter Humaninsuline, moderne Insuline, injizierbare Therapien und orale Antidiabetika. Zudem ist Novo Nordisk auch im Bereich der Protein-Therapien für Hämophilie und andere Erkrankungen tätig, was etwa 20 % des Umsatzes ausmacht.

Der große Hype um...