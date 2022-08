Novo Nordisk: Alles Wegovy, oder was?

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

Bei der Aktie von Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) hat es nach der Präsentation der aktuellen Quartalszahlen einen deutlichen Dip gegeben. Im zweistelligen Prozentbereich ging es mit den Anteilsscheinen bergab, was einen deutlichen Wertverlust bedeutet. Aber das ist die operative Basis, die hinlänglich bekannt ist.

Wegovy ist ein Zauberwort, mit dem der Markt diese Bewegung kommentiert. Dürfen wir den Patzer der eigentlich starken Aktie damit begründen? Teils, teils, wenn du mich fragst.

Wegovy: Der einzige Grund für den Patzer von Novo Nordisk?

Zugegebenermaßen hat Wegovy nicht die Ansprüche der Wachstumsgeschichte erfüllen können. Wie ein näherer Blick in die Quartalszahlen zeigt, sanken hier die Erlöse sogar im Jahresvergleich um 8,5 % auf 776 Mio. Dänische Kronen. Für ein Hoffnungsbringer, wie es teilweise heißt, ist das eigentlich zu wenig. Aber sind diese Neuigkeiten denn wirklich so neu?

Na ja, sagen wir es so: Novo Nordisk hat die Investoren bereits zum Ende des letzten Jahres auf einige Schwierigkeiten rund um dieses Mittelchen eingeschworen. Es gäbe Probleme in der Produktion, was sich auf den Absatz auswirken kann. Die Quittung sehen wir nun eben. Ich würde sagen: Das kann nicht der Grund sein, weshalb es einen so deutlichen Wertverlust gibt. Hoffnungsbringer hin oder her: Die Wachstumsraten bei Umsatz und Ergebnis je Aktie mit einem zweistelligen Plus bleiben solide.

Wegovy als den Auslöser zu stigmatisieren, das geht mir eindeutig zu weit. Es ist ein Rückschlag und genau das ist mit Blick auf Novo Nordisk der eigentliche Aspekt. Bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 35 oder teilweise darüber ist die Dividendenaktie nach Perfektion bepreist gewesen. Vielleicht hat auch Wegovy einen gewissen Anteil an dem Misserfolg. Aber es reichte offensichtlich nicht, dass das Ergebniswachstum bei weniger als 14 % wie im ersten Quartal gelegen hat. Für mich ist das der eigentliche Grund, weshalb die Anteilsscheine nach dem Update zum zweiten Quartal so stark reagiert haben.

Perfektion bestellt, kleine Delle erhalten

Die Aktie von Novo Nordisk hat mit Wegovy eine kleine Delle erhalten. Einen Dämpfer, wenn wir es so sagen wollen. Aber mit Ansage, was für mich ebenfalls ein relevanter Aspekt ist. Bei anderen Kassenschlagern aus der Reihe der GLP-1-Präparate lief es besser. Das ist das größere Zünglein an der Waage, das die operativen Geschicke bestimmt.

Aber bei einer solch ambitionierten Bewertung sind es kleinere Dellen und Schönheitsfehler, die zu einer schwächeren Performance führen. Wegovy mag ein Auslöser sein. Aber ein kleiner, das ist für mich der relevantere Kontext.

Der Artikel Novo Nordisk: Alles Wegovy, oder was? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Novo Nordisk. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Novo Nordisk.

Motley Fool Deutschland 2022