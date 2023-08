Novo Nordisk Aktienkurs: Prognosen deuten auf Umsatzrückgang und Gewinnsteigerung hin

In den letzten Wochen hat sich der Kurs nicht wesentlich verändert, was auf ein gewisses Aufwärtspotenzial hindeuten könnte. Das nächste Kursziel liegt bei 156,78 EUR, während der nächste stärkere Widerstand bei 164,21 EUR zu erwarten ist. Derzeit liegt der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was auf eine positive Stimmung hinweisen könnte.

Fazit: Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Quartalszahlen von Novo Nordisk. Die Prognosen deuten auf einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal hin, während der Gewinn voraussichtlich steigen wird. Auf Jahressicht werden insgesamt positive Zahlen erwartet. Kurzfristig gibt es charttechnische Anzeichen für einen möglichen Widerstand beim Aktienkurs von Novo Nordisk.

