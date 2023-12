Novo Nordisk Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk A- wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 18,9, während das Branchen-KGV bei 383,68 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Das Stimmungsbild für Novo Nordisk A- hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien haben zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Hinsicht geführt. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führte. Insgesamt wird Novo Nordisk A- für diese Stufe daher mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Novo Nordisk A--Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 93, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 62,35, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Novo Nordisk A-.

In der technischen Analyse wird die Novo Nordisk A- aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 599,15 DKK, während der Kurs der Aktie bei 659,5 DKK liegt, was einer Abweichung von +10,07 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -3,88 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der technischen Analyse als "Gut" bewertet.