Novo Nordisk Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Für die Novo Nordisk A-Aktie liegt der RSI bei 43,2, was einer "neutralen" Einstufung entspricht. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 29,45 und deutet auf eine "gute" Einschätzung hin, während die Gesamteinschätzung auf "gut" festgelegt wird.

In den letzten zwei Wochen wurde die Novo Nordisk A-Aktie in den sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "schlecht". Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab außerdem drei "schlechte" Signale, was zu einer entsprechenden Empfehlung führt.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine negative Entwicklung hin. Die Stimmung hat sich verschlechtert, während die Kommunikationsfrequenz zugenommen hat. Insgesamt erhält die Novo Nordisk A-Aktie daher ein "schlechtes" Rating in diesem Bereich.

Bei der technischen Analyse zeigt sich eine positive Abweichung vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "guten" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "neutrales" Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "gutes" Rating.