Novo Nordisk-Aktie: Unstoppable!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die letzten Nachrichten über die Personalveränderungen im Vorstand von ConvaTec, bei dem ein von Novo Holdings AS ernannter Direktor, Sten Scheibye, zurückgetreten ist, haben für Diskussionsstoff gesorgt. Novo Holdings AS ist ein wichtiger Anteilseigner bei ConvaTec und hat das Recht, einen nicht-geschäftsführenden Direktor zu nominieren. Interessanterweise hat die Novo Nordisk-Aktie trotz dieser Nachrichten eine überdurchschnittliche Performance gezeigt. Novo Holdings AS ist stark mit dem Diabetesspezialisten Novo Nordisk verbunden. Somit stellt sich die Frage, inwieweit diese Unternehmensbewegungen die Novo Nordisk-Aktie beeinflussen könnten.