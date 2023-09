Novo Nordisk-Aktie: Stetiges Wachstum setzt sich fort!

Kürzlich gelang es Novo Nordisk, zumindest vorübergehend die Marktkapitalisierung des Luxusgüterkonzerns LVMH zu überbieten und sich so zum wertvollsten europäischen Unternehmen gemessen am Börsenwert aufzuschwingen. Obwohl diese Haltung inzwischen eingebüßt wurde, bleibt der dänische Konzern weiterhin konsequent auf Wachstumskurs.

Die beträchtliche Entwicklung lässt sich großteils dem Abnehmmittel Wegovy zuschreiben, welches einen eindrucksvollen Verkaufserfolg in zahlreichen Märkten verzeichnet. Nun strebt Novo Nordisk an, weitere potentielle Kunden zu gewinnen – und hat dabei Großbritannien ins Visier genommen. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, wird Wegovy nun auch den britischen Markt erobern.

Novo Nordisk: Hoch im Kurs

Großbritannien ist bereits das fünfte Land, in dem Novo Nordisks Produkt Wegogy verfügbar ist....