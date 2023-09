Novo Nordisk-Aktie: Skandal!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Novo Nordisk-Aktie hat in der vergangenen Woche einen Rückschlag erlitten. Mit einem Schlusskurs von 669 DKK ist die Aktie in den letzten fünf Handelstagen um 1,0 % gefallen. Doch das war noch nicht alles: Ein kürzlich veröffentlichter Medienbericht hat potenzielle Qualitätsmängel in einem US-Werk von Novo Nordisk aufgedeckt, was die Aktienkurse weiter unter Druck setzen könnte. Der Bericht von MarketWire, einer renommierten Finanznachrichtenagentur, wirft Fragen zur Qualitätssicherung im Werk Clayton, North Carolina, auf.

Betroffen sind wichtige Produkte wie Semaglutid, ein Bestandteil der populären Medikamente Wegovy zur Gewichtsreduktion und Ozempic gegen Typ-2-Diabetes. Die Novo Nordisk-Aktie könnte in der kommenden Zeit auf eine harte Probe gestellt werden, wenn diese Anschuldigungen weitere Kreise...