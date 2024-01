Novo Nordisk-Aktie: Reicht das nicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

Die Novo Nordisk-Aktie (WKN: A3EU6F) startet am Mittwochmorgen mit einem leichten Plus in den Handel, gibt ihre Kursgewinne aber im Laufe des Vormittags wieder ab. Geben die Jahreszahlen des dänischen Pharma-Riesen der Aktie keinen Schub mehr?