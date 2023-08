Novo Nordisk-Aktie: Potential noch nicht ausgeschöpft?

Die aktuellen Daten von Novo Nordisk haben durchweg positiv beeindruckt. Besonders erfreulich waren die Studienergebnisse zur Abnehmspritze Wegovy, welche neben der Gewichtsabnahme weitere Vorteile aufzeigen. Diese Entwicklungen sind auch den Analysten von Barclays nicht verborgen geblieben.

Diese haben sich das Wertpapier des dänischen Unternehmens kürzlich erneut genauer betrachtet. Sie bestätigten nicht nur ihre starke Kaufempfehlung, sondern erhöhten das Kursziel sogar von 1.350 auf nun 1.450 dänische Kronen – umgerechnet etwa 194,60 Euro -, wodurch ein neues Allzeithoch prognostiziert wird.

Novo Nordisk: Gewinnrealisierung

An der Börse scheint dies jedoch momentan wenig Eindruck zu hinterlassen. Nach dem beachtlichen Kurssprung in der Vorwoche werden zunächst Gewinne realisiert und am Montagmorgen gab es einen leichten...