Novo Nordisk Aktie: Lieber erstmal halten!

Die dänische Pharmafirma Novo Nordisk A- zahlt derzeit Dividenden aus, die nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegen. Mit einer Dividendenrendite von 1,04 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,57 % wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Positive Themen dominierten die Diskussion an nur fünf Tagen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Novo Nordisk A- gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen der historischen Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Konkret gab es 5 "Gut"-Signale bei 0 "Schlecht"-Signal, was zu einer "Gut" Bewertung führt und somit zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Novo Nordisk A- derzeit als "Gut" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 597,51 DKK, während der Kurs der Aktie bei 668,6 DKK liegt, was einer Abweichung von +11,9 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 684,78 DKK führt zu einer Abweichung von -2,36 Prozent und damit zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Gut".

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Novo Nordisk A- aktuell mit einem Wert von 73,53 überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 53, was als Signal dafür gilt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert insgesamt eine Einstufung des RSI als "Schlecht".