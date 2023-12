Novo Nordisk Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Novo Nordisk A- wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 36,57 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 54,2 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung an.

Die Kommunikation im Netz bezüglich Novo Nordisk A- zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung wird als negativ bewertet, was insgesamt zu einer Einschätzung von "Schlecht" für die Aktie führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung ergab außerdem 5 "Gut"- und 0 "Schlecht"-Signale, was zu einer insgesamt "Gut"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Novo Nordisk A--Aktie mit 602,54 DKK berechnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 678,1 DKK, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt weist hingegen eine "Neutral"-Bewertung auf, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Novo Nordisk A--Aktie eine "Gut"-Bewertung in der technischen Analyse.