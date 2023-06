Novo Nordisk-Aktie: Eine sichere Wahl für Wachstum im Portfolio!

Die Novo Nordisk-Aktie hat sich in den letzten Jahren als Garant für steigende Kurse etabliert. Seit einem Tiefststand von 218,20 DKK im November 2016 ist der Aktienkurs beeindruckend gestiegen und verzeichnet bis heute eine Wertsteigerung von fast 415 Prozent.

In diesem Jahr überzeugt die Aktie mit einer Zunahme von rund 20 Prozent und einer beachtlichen Kursperformance. Zwischenzeitlich lag der Gewinn sogar bei circa 26 Prozent, jedoch kam es infolge einer Konsolidierung zu einem leichten Rückgang des Kurses. Am Ende der vergangenen Woche sank die an der NYSE gelistete Aktie auf etwa 1.066,40 DKK.

Novo Nordisk-Aktie erholt sich über dem SMA50

Der Kurs fiel unter die sogenannte “50-Tage-Linie” (SMA50) und zeigt nun Anzeichen einer Erholung darüber. Während die Börse in Kopenhagen am Montag geschlossen war, ging es am...