Novo Nordisk Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk A- schüttet derzeit Dividenden aus, die nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegen. Die Differenz beträgt 0,64 Prozentpunkte (1,04 % gegenüber 1,68 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Im Bereich der Fundamentalanalyse gilt die Aktie von Novo Nordisk A- als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 18,9 insgesamt 96 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel", der bei 497,81 liegt. Aufgrund dieser Unterschiede erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Novo Nordisk A--Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 636,3 DKK liegt. Der letzte Schlusskurs von 813,5 DKK weicht somit um +27,85 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 713,87 DKK über dem letzten Schlusskurs (+13,96 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Novo Nordisk A--Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie von Novo Nordisk A- wird auch berücksichtigt. Laut unseren Analysten waren die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv, aber in den letzten Tagen wurden vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Bewertung "Gut". Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt jedoch eine "Schlecht" Bewertung, was zu dem Befund führt, dass die Stimmung hinsichtlich Novo Nordisk A- als "Neutral" eingestuft werden muss.

Novo Nordisk kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Novo Nordisk jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Novo Nordisk-Analyse.

Novo Nordisk: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...