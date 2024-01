Novo Nordisk Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Novo Nordisk A-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +17,74 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der aktuelle Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 43,2, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 29,45 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung auf "Gut"-Niveau.

Bei der Sentiment-Analyse konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" einzustufen ist, unterstützt durch drei berechenbare Schlecht-Signale.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Schlecht"-Einstufung für die Novo Nordisk A-Aktie.