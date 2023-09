Novo Nordisk-Aktie: Bullenmarkt Alarm!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Novo Nordisk-Aktie ist in den letzten Tagen vermehrt ins Visier von Anlegern geraten. Der Verwaltungsrat des dänischen Pharmaunternehmens hat kürzlich einen Aktiensplit im Verhältnis 1:2 für die an der Nasdaq Kopenhagen notierten B-Aktien sowie für die an der New York Stock Exchange gelisteten American Depositary Receipts (ADRs) genehmigt. Die Handelseinheit der Novo Nordisk-Aktie in Kopenhagen wurde von 0,20 auf 0,10 dänische Kronen reduziert. Ab dem 20. September wird der Split der ADRs erfolgen, um die Parität mit den B-Aktien zu wahren.

Aktiensplit 1:2 für B-Aktien und ADRs

Handelseinheit für B-Aktien auf 0,10 dänische Kronen reduziert

ADRs werden ab dem 20. September gesplittet

Technische Analyse der Novo Nordisk-Aktie

Im technischen Kontext zeigt die Novo Nordisk-Aktie vielversprechende Signale. In den letzten...