Novo Nordisk Aktie: Alles andere als uninteressant …

In der Internet-Kommunikation haben starke positive oder negative Ausschläge dazu geführt, dass die Stimmung für Novo Nordisk A- in den letzten Wochen deutlich getrübt ist. Die Aktie erhält von unseren Analysten daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität bei Novo Nordisk A- festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass das Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie abnimmt. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Novo Nordisk A- nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet. Das KGV liegt mit 18,9 insgesamt 96 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel", der 497,81 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Novo Nordisk A- derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Arzneimittel. Der Unterschied beträgt 0,64 Prozentpunkte (1,04 % gegenüber 1,68 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI für Novo Nordisk A- liegt bei 5,46, was eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 19,97, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Aufgrund dieses Gesamtbildes wird die Aktie insgesamt mit einem Rating "Gut" bewertet.