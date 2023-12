Novo Integrated Sciences Aktie: Was noch aussteht!

Weitere Suchergebnisse zu "Novo Integrated Sciences":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Novo Integrated Sciences-Aktie neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Novo Integrated Sciences-Aktie liegt bei 57,38, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Für den RSI25 beträgt der Wert 65,38, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf Basis des Relative Strength-Indikators.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Novo Integrated Sciences festgestellt. Diese Veränderung entsteht, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt ebenfalls eine abnehmende Aufmerksamkeit für das Unternehmen, was ebenfalls mit "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält Novo Integrated Sciences daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Novo Integrated Sciences im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 89,12 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Novo Integrated Sciences im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Novo Integrated Sciences, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".