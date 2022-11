Novo Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Für die Aktie Novo stehen per 21.11.2022, 15:52 Uhr 0.4 CAD an der Heimatbörse Toronto zu Buche. Novo zählt zum Segment "Gold".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Novo auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Novo. Es gab insgesamt vier positive und zwei negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Novo daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Novo von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Novo-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Novo vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 1,85 CAD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 362,5 Prozent erzielen, da sie derzeit 0,4 CAD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Novo konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Novo auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.