Novo Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die technische Analyse der Novo-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,19 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,125 CAD liegt, was einen Unterschied von -34,21 Prozent darstellt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,16 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls deutlich darunter (-21,88 Prozent). Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass sich in den letzten beiden Wochen insgesamt positive Meinungen zu Novo häufen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Auf Basis dieser Informationen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Novo-Aktie beträgt aktuell 71, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist, und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 62,5, was bedeutet, dass Novo weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Novo-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -57,14 Prozent erzielt, was 34,94 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -22,2 Prozent, und Novo liegt aktuell 34,94 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.