Novo Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Aktienkurs von Novo im Vergleich zum Branchendurchschnitt zeigt eine Rendite von -45,76 Prozent, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt der "Materialien"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -10,71 Prozent erzielt hat, liegt Novo mit 35,06 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen hat Novo ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt ein KGV von 320 haben, als unterbewertet gilt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI), der für Novo aktuell einen Wert von 31,58 zeigt, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 56 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Novo festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.