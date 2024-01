NovoCure Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Novocure-Aktie hat in den letzten Tagen eine gemischte Bewertung erhalten, basierend auf technischen, fundamentalen und Anlegeranalysen. Der gleitende Durchschnittskurs liegt derzeit bei 36,06 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 14,93 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -58,6 Prozent zum GD200 und wird als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 13,01 USD, was einem Abstand von +14,76 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich beträgt das KGV aktuell 1578,08, was 1489 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet auf eine Überbewertung der Aktie hin und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe. Die Dividendenrendite von Novocure liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 89,1 %. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit acht Tagen, die von positiven Themen geprägt waren und drei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurden jedoch verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Novocure diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Novocure-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen.