NovoCure Aktie: Pleite oder Chance?

Die aktuelle Dividendenrendite der Novocure-Aktie liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör einen geringeren Ertrag von 89,12 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Novocure-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7-Wert beträgt 51,1, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 41,55 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Analysten sind langfristig positiv gestimmt und bewerten die Novocure-Aktie als "Gut". Von insgesamt vier Bewertungen entfallen drei auf "Gut", eine auf "Neutral" und keine auf "Schlecht". Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 85,25 USD, was eine erwartete Performance von 530,08 Prozent darstellt.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Novocure eingestellt waren. Von insgesamt zehn Tagen wurden acht als positiv und nur zwei als negativ bewertet, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Novocure eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung von der Redaktion ebenfalls als "Gut" bewertet.