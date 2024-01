NovoCure Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Novocure beträgt das aktuelle KGV 1578. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" im Durchschnitt ein KGV von 99. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Novocure daher Stand heute überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Aktie von Novocure hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -77,73 Prozent erzielt, was 102,67 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 35,98 Prozent, wobei Novocure aktuell 113,71 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Novocure innerhalb von 7 Tagen als weder überkauft noch -verkauft betrachtet werden, mit einem RSI von 53,33. Für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich der RSI für Novocure bei 38, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie mit "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Novocure in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, wofür die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Novocure in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.