Novem Group Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Novem-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 8,81 EUR erreicht, während der aktuelle Kurs bei 7,14 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -18,96 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 6,43 EUR, was einer positiven Differenz von +11,04 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Novem liegt bei 60,53, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung als "Neutral".

Bei der Stimmung und dem Buzz rund um die Novem-Aktie ergibt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Novem weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie die Note "Neutral" vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Novem neutral diskutiert, und in den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Novem insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.